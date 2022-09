Trasporti: da lunedì 4 treni diretti tra Biella e Torino

(ANSA) - BIELLA, 09 SET - Da lunedì 12 settembre quattro treni diretti viaggeranno tra Biella e Torino in aggiunta alle corse già in orario grazie al progetto dell'elettrificazione. E' la prima volta che il capoluogo laniero viene collegato in modo diretto con la città della Mole. Questi gli orari: partenza da Biella alle 6,10 e alle 12,27 con arrivo a Torino Lingotto rispettivamente alle 7,13 e alle 13,33. Altri due treni ripartono dalla stazione Lingotto di Torino alle 7,46 con arrivo a Biella alle 8,49 e alle ore 18,46 con arrivo alle 19,49.

