Regina: bandiere inglesi a mezz'asta a Sauze d'Oulx

(ANSA) - TORINO, 09 SET - In segno di lutto per la morte della regina Elisabetta II da questa mattina a Sauze d'Oulx, comune della Val di Susa, nel Torinese, le bandiere inglesi presenti sui pennoni sono a mezz'asta. Il sindaco Mauro Menegozzi ieri sera, appena appresa la notizia del decesso della sovrana, ha dato disposizione affinché tutte le 'Union Jack' e le bandiere scozzesi che si trovano nel paese venissero abbassate come da tradizione. "La scomparsa della regina tocca da vicino noi e la nostra comunità britannica - spiega Menegozzi -. Il nostro paese da sempre è legato al mondo anglosassone e ormai un 10% della nostra comunità è inglese. Il loro dolore è il nostro dolore e il gesto della bandiere a mezz'asta è un modo per far sentire loro la nostra vicinanza in un giorno così triste". (ANSA).