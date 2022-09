Due arresti e una denuncia per rapina, 3 minorenni nei guai

(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 SET - I carabinieri hanno arrestato due minori e denunciato un terzo, tutti nati in Italia da genitori stranieri, per rapina a un giovane appena maggiorenne.

La vittima era seduta su una panchina in piazza D'Annunzio, in attesa di un amico. Avvisato il 112, i militari bloccano le vie di uscita, riuscendo a fermare i tre.

Poco prima gli avevano chiesto sigarette e, di fronte al suo rifiuto, minacciato: "Qualcuno ti cercherà e ti farà rimanere in mutande". Bottino: alcune sigarette e il borsello con effetti personali e 20 euro in contanti. Già il 30 gennaio scorso, a Novi Ligure, i 2 arrestati si erano resi responsabili di un furto con strappo e di rapina aggravata ai danni di un'anziana e scippato un'altra donna. L'arresto è stato convalidato. (ANSA).