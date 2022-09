Dona la spesa per la scuola, torna domani raccolta Nova Coop

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Torna domani, sabato 10 settembre, nei negozi della rete vendita di Nova Coop in Piemonte e in alta Lombardia, la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria "Dona la Spesa per la Scuola".

L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con onlus e realtà locali del terzo settore a cui vengono devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di particolare disagio economico. Per tutta la giornata, nei supermercati, nei superstore e negli ipermercati Coop aderenti sarà possibile acquistare e consegnare ai volontari e ai soci Coop presenti presso il punto vendita materiali didattici e articoli di cancelleria: penne, matite, pennarelli, evidenziatori, colla stick, forbici, gomme, correttori, temperamatite, quaderni, cartelline trasparenti, portapenne, astucci e risme di carta. Nel 2021 sono stati raccolti 90 mila articoli didattici e di cancelleria, per un valore di 135 mila euro, distribuiti a 60 realtà partner.

"Quest'anno il ritorno sui banchi di scuola rappresenta un appuntamento particolarmente gravoso per il bilancio domestico di tante famiglie già in ristrettezze economiche, a causa del rialzo dei prezzi dell'energia e della carta che si sono riverberati anche sui costi della cancelleria e dei sussidi didattici. La nostra iniziativa Dona la Spesa per la Scuola si affianca all'impegno che, come Cooperativa dei Consumatori, abbiamo preso verso tutti i clienti per mantenere prezzi competitivi e sotto controllo su questo genere di merceologie" sottolinea Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop. (ANSA).