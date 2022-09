Asti, inaugurata 56/a edizione Douja d'Or

(ANSA) - ASTI, 09 SET - E' stata inaugurata oggi pomeriggio la 56/aa edizione della "Douja d'Or" ad Asti. Il festival si svolgerà nelle principali vie e piazze del centro cittadino da oggi e fino al 18 settembre. Al centro del sistema diffuso il vino e le tradizioni, tra talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, spettacoli e cene. Quest'anno sono due le nuove location: la Camera di Commercio di Piazza Medici - che ospiterà le masterclass organizzate da Piemonte Land of Wine - e il Comune di Asti, in Piazza San Secondo, che ospiterà l'Enoteca della Douja. Con migliaia di bottiglie e oltre 500 etichette, sarà, per 10 giorni, la più grande enoteca di vini del Piemonte di tutta Italia. Dopo la conferenza stampa di apertura dell'evento e la tavola rotonda tematica, è previsto il taglio del nastro. (ANSA).