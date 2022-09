Le maschere del Teatro Italiano, 5 premi allo Stabile Torino

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Il Teatro Stabile Torino ha ottenuto cinque importanti riconoscimenti al Premio Le maschere del Teatro Italiano. Una giuria di oltre mille esperti del settore ha assegnato al direttore artistico del Teatro Stabile, Valerio Binasco il premio per la Miglior regia per Le sedie di Eugène Ionesco, produzione Teatro Stabile di Torino- Teatro Nazionale. Per lo stesso allestimento Nicolas Bovey ha ottenuto il riconoscimento per la Miglior scenografia. Arianna Scommegna e Jurij Ferrini sono stati insigniti del premio come Miglior attrice e Miglior attore non protagonista per il dittico tragico Ifigenia/Oreste di Euripide, prodotto dal TST e diretto da Valerio Binasco. A Filippo Fonsatti, direttore del Teatro Stabile di Torino, è stato conferito il Premio Lonardi Buontempo per il lavoro svolto per intensificare il processo di internazionalizzazione del Teatro.

"I cinque riconoscimenti ricevuti dal Teatro Stabile al prestigioso Premio Le maschere del Teatro Italiano - commenta il presidente del Teatro Stabile di Torino, Lamberto Vallarino Gancia - testimoniano la qualità del progetto culturale del nostro Teatro e il livello assoluto delle nostre produzioni artistiche. In particolare, i quattro premi conseguiti dalle due produzioni firmate da Valerio Binasco, Le sedie e Ifigenia / Oreste, ci collocano tra le eccellenze del panorama teatrale italiano ed europeo e contribuiscono a rafforzare il posizionamento della nostra Città sulla scena culturale internazionale. Confidiamo che questi importanti riconoscimenti siano di buon auspicio per la prossima Stagione che inizierà domani con il Festival Torinodanza". (ANSA).