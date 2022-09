Artigianato Pinerolese, tre giorni di rassegna in città

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Nel weekend dal 9 all'11 settembre vie e piazze di Pinerolo (Torino) ospitano la 46/a edizione della rassegna dell'Artigianato, con il claim "Esperienze.

Talenti. Emozioni" - Il progetto Botteghe Aperte porta 23 artigiani artisti innovativi negli spazi del centro storico mentre gli artigiani di servizio e le piccole imprese sono situate in largo Lequio e Piazza Cavour. Piazza San Donato sarà il teatro delle aziende selezionate da CNA Torino e Confartigianato.

Tra le vie del Centro Storico di Pinerolo, presenti tanti piccoli espositori e hobbisti e domenica 11 settembre via Trento sarà popolata dagli Scultori del Legno. In via Principi d'Acaja saranno ospitati i produttori agricoli del territorio. Inoltre, le Terrazze Acaja offriranno degustazioni di una selezione di vini del territorio.

Artigianato Pinerolo ha anche un programma per bambini, Artigianato Kidz al cortile del Vescovado dove i piccoli potranno partecipare a laboratori, spettacoli ed attività circensi, cinema e letture ad alta voce.

Nel cartellone anche Musica da Balcone con 6 concerti in acustica da balconi del centro cittadino il 9 settembre; Silent Disco sabato 10 e domenica 11 'Garden Hour' un aperitivo musicale sulla terrazza del Belvedere di San Maurizio a cura di Loft Urban Box.

Già dalla sera di giovedì 8 settembre piazza Marconi ospita gli stand dedicati all'enogastronomia e allo Street food.

La rassegna di artigianato, infine, offre la possibilità di visitare la mostra 'La terra vista dal cielo | le foto di Yann Arthus Bertrand a Pinerolo' organizzata da Rotary Pinerolo alla Cavallerizza Caprilli uno dei maneggi coperti più grandi d'Europa riaperto al pubblico per la prima volta in questa occasione. (ANSA).