Abbattuto platano centenario gravemente danneggiato a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Il lavoro di monitoraggio e controllo del patrimonio arboreo torinese ha portato questa mattina all''abbattimento di un grosso platano centenario gravemente danneggiato nel giardino Andrea Guglielminetti, vicino al Mastio della Cittadella sul lato di via Cernaia.

"Alcuni recenti controlli di stabilità effettuati da arboricoltori professionisti, che operano per conto della Città - spiegano da Palazzo Civico -, hanno evidenziato un aggravamento delle condizioni fitostatiche dell'albero, sia sulle ramificazioni principali che alla base dello stesso".

I tecnici hanno eseguito tutti gli approfondimenti necessari a verificare la possibilità di salvaguardare la pianta, ma gli esiti, precisano ancora in Comune, "hanno confermato che il fattore di sicurezza biomeccanica si era ridotto al punto da assegnare all'albero una propensione al cedimento estrema. Viste le molteplici problematiche e l'impossibilità di mettere in atto interventi efficaci di mitigazione del rischio è stato quindi necessario procedere con urgenza all'abbattimento dell'esemplare". (ANSA).