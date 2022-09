Premio GammaDonna, le sette imprenditrici più innovative

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall'intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla piattaforma di supporto psicologico online. Dalla trasformazione degli scarti della lavorazione del riso per ricavare materiali bio per l'edilizia, all'ecommerce sostenibile che valorizza il Made in Italy artigianale, all'eccellenza nello stampaggio nei settori automotive e nautico. Ecco di che cosa si occupano le 7 finaliste del riconoscimento di GammaDonna che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile innovativa, con l'obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d'impresa virtuosi.

Saranno Isabelle Andrieu - Translated (Roma), Martina Capriotti - Mirta (Milano), Danila De Stefano - Unobravo (Napoli), Anna Gregorio - Picosats (Trieste), Tiziana Monterisi - Ricehouse (Biella), Claudia Persico - Persico Group (Nembro - Bergamo), Chiara Petrioli - WSense (Roma) a contendersi - dal palco del più grande evento italiano sulla tecnologia, l'Italian Tech Week - il Premio GammaDonna per l'imprenditoria femminile innovativa venerdì 30 settembre alle 11.30.

Durante la Finale - alla quale sarà possibile assistere in presenza e in live streaming - saranno proclamate anche le vincitrici del Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center per la startupper più innovativa; dell'Assist Digital Award per imprenditrici che utilizzano il digitale per creare impatto positivo su persone, comunità, territori, società e ambiente; del Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento di Valentina Communication per l'imprenditrice distintasi nel campo della comunicazione. (ANSA).