Natruly, quasi 20% italiani non guarda a salubrità alimenti

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Quasi il 20% degli italiani non si preoccupa della salubrità degli alimenti che sceglie. Il 69% dichiara di mangiare di tutto e sempre in modo sano, soprattutto gli uomini, 74,49%, mentre la percentuale di donne attente all'alimentazione scende al 63,73%. Lo dice una ricerca sulle abitudini degli italiani a tavola e il ruolo delle proteine effettuata da Natruly, azienda spagnola sbarcata in Italia quasi un anno fa, che partecipa per la prima volta al Sana di Bologna, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale.

L'indagine di Natruly, brand salutistico del food, mette in luce che l'85% degli intervistati (in tutto 200 i questionari) integra la propria dieta con proteine acquistando per lo più barrette proteiche, 65,5%, mentre il 55% predilige lo yogurt proteico. Il 43% non conosce uno dei modi ideali per un buon apporto proteico: le proteine Whey, solo il 24% le ha provate. Una quota importante, il 23%, ritiene che le proteine non siano fondamentali nella nostra alimentazione. Il 12% pensa che siano consigliate maggiormente agli sportivi. Qualche incertezza sui benefici per le ossa: poco più della metà, il 57%, ne è al corrente. (ANSA).