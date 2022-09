Impresario edile ucciso a fucilate, fermato un trentenne

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Un uomo di 30 anni, residente a Mathi (Torino), è stato fermato nella serata di ieri dai carabinieri in quanto risulterebbe coinvolto nell'omicidio di Fatmir Ara, l'impresario edile ritrovato cadavere sabato scorso nelle campagne di San Carlo Canavese (Torino). L'uomo è stato fermato nella notte dopo che ieri è stato a lungo interrogato dai militari dell'Arma e successivamente in procura. I carabinieri hanno sequestrato un fucile che apparterrebbe al sospettato.

L'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Testi ha stabilito che Fatmir Ara è stato assassinato con tre fucilate.

Non è ancora chiaro se il trentenne fermato ha agito da solo o con l'aiuto di complici. (ANSA).