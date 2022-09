Casale: Azzone nuovo comandante Compagnia carabinieri

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 07 SET - Il capitano Valerio Azzone è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) e prende il posto del capitano Christian Tapparo, trasferito a Cantù (Como). Nato a Roma, 40 anni, sposato, con due figli, laureato in Giurisprudenza, Azzone si è arruolato nel 2006. Ha frequentato il biennio alla Scuola Marescialli e Brigadieri e, dopo una breve esperienza alla Compagnia di Intervento Operativo, ha prestato servizio a Torino, prima alla Stazione di Borgo Campidoglio e poi al Reparto Operativo del Comando Provinciale. Due le missioni all'estero: in Kosovo nel 2013, nel contingente MSU, e nel 2015 ad Hebron, in Palestina, per la TIPH (Temporary International Presence in the city of Hebron).

Nel 2015 è diventato ufficiale ed è stato destinato al Nucleo Operativo e Radiomobile di San Donato Milanese (Milano), dove il 20 marzo 2019 ha coordinato e diretto il salvataggio dei 51 studenti presi in ostaggio dall'autista di uno scuolabus, Ousseynou Sy.

Nel luglio 2021 Azzone ha indagato sulle morti di Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, le due amiche marocchine di 31 e 28 anni, travolte in un campo di mais dal passaggio di un mezzo agricolo. (ANSA).