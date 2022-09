Caro energia: imprese agroalimentare, difficile resistere

(ANSA) - TORINO, 07 SET - "Non so quante imprese potranno resistere. Servono interventi immediati" Lo ha detto Franco Biraghi, delegato di Confindustria Piemonte per il settore agroalimentare, nell'incontro in Regione sul caro energia. Al confronto con gli assessori competenti - che arriva dopo l'allarme lanciato dalle Confindustrie del Nord - ha partecipato una trentina di aziende di vari settori, tra cui quello lattiero caseario che sta registrando la fase più acuta dei costi.

"Tutti i settori sono toccati da questi aumenti, quello agricolo in primis. Dobbiamo trovare un accordo che consenta a tutti in tempi normali di avere un profitto e in questo momento di sopravvivere. Dobbiamo salvare le imprese, per questo ci impegniamo a spendere al meglio le risorse che arriveranno" ha detto l'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa. "Siamo combattivi - ha aggiunto l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano - e vogliamo essere concreti. Siamo fortemente preoccupati, a cominciare dall'entità delle risorse previste dal nuovo decreto Aiuti, 14 miliardi. La politica deve poter programmare e queste risorse non lo consentono. Ma gli imprenditori non devono sentirsi soli, abbiamo compreso come il rischio di chiusura delle aziende non sia lontano. Mi impegno a sentire l'Abi per avviare un percorso agevolato, proprio come capitò durante la pandemia. Posso escludere eventuali bonus e garantire che nei prossimi anni ci saranno dei fondi per energia".

I rappresentanti delle aziende hanno evidenziato come sia impossibile fermare i flussi commerciali, anche perché sarebbe poi difficile ripartire. "Siamo arrivati al tempo zero, dobbiamo guardare a domani. I programmi a lungo o anche solo medio termine in questa fase non sono la priorità" ha concluso Biraghi (ANSA).