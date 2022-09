Carmagnola: in fiamme una imballatrice

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Questa mattina le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lingotto sono intervenute a Carmagnola (Torino), in via Molinasso, una strada di campagna, per una imballatrice in fiamme. Sul posto anche le squadre locali dei volontari. Secondo una prima ricostruzione il rogo è scoppiato per un guasto al macchinario agricolo e le fiamme si sono sprigionate all'interno del meccanismo per compattare la paglia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA).