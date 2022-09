Autolook Awards, assegnati premi al motorsport mondiale

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Assegnati gli 'Autolook awards', nella giornata inaugurale della manifestazione torinese 'diffusa' dedicata agli sport motoristici, creata dagli organizzatori per premiare la capacità di comunicare di brand e team di Formula 1, Endurance, Rally e Moto Gp.

'The pass' è andato ad Alex Zanardi, come riconoscimento di "un gesto sportivo diventato immagine iconica del motorsport Usa, e non solo: il sorpasso capolavoro" che si è gli è riuscito a Laguna Seca nel 1996; premio Technology a Pirelli, per l'introduzione delle gomme da 18 pollici; Innovation alla Hyundai per "avere saputo creare un nuovo abbinamento cromatico diventato una livrea di riferimento nel mondo dei rally"; Hall of Fame a Suzuki e a Martini Racing, Total Look a Toyota; Brand Identity a Ferrari, "l'unico team nella storia del mondiale di Formula 1 ad avere sempre mantenuto una propria identità"; premio Communication ad Alfa Romeo "per avere saputo far convergere le attività marketing della Formula 1 alla promozione delle vetture di serie"; Best Innovation Communication Project a Money VR46; motorsport Autolook ad Alpine; Research&Devolpment a Dallara: Automotive a Ferrari 312B, "un capolavoro della tecnica"; Social Media a Liberty Media, Autoimage a Reiner Schegelmich. (ANSA).