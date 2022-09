Università: protesta studenti per aumento mense Edisu

(ANSA) - TORINO, 06 SET - "Edisu ci affama: no al carovita sulla pelle degli studenti". Così recita uno striscione che è stato affisso questo pomeriggio fuori dalla Sala studio Edisu in via Michelangelo Buonarroti a Torino. Lo striscione è firmato dal collettivo 'Cambiare Rotta'. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, che gestisce le residenze, è finito nei giorni scorsi al centro di una polemica sull'aumento delle tariffe della ristorazione. "Le proteste, che se civili sono sempre legittime, dovrebbero però tenere conto della realtà e cioè che con l'aumento delle borse di studio e le tariffe più basse d'Italia il diritto allo studio in Piemonte è ancora più garantito", è la replica di Alessandro Sciretti presidente Edisu. (ANSA).