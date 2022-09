Pogba rassicura "tornerò molto molto presto"

(ANSA) - TORINO, 06 SET - "Sto bene. L'operazione è andata molto bene, ora recupererò e tornerò molto molto presto": Paul Pogba torna a parlare e lo fa attraverso i social, a poche ore dall'intervento chirurgico cui si è sottoposto. "Vorrei ringraziare tutti per i messaggi e per il supporto e farvi sapere che mentalmente è tutto ok nonostante le preoccupazioni per l'infortunio - aggiunge il centrocampista della Juventus - e tornerò presto e più forte, sorridente sempre". (ANSA).