Turismo: ripartono voucher vacanza Piemonte, fino al 30/6

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Riparte da oggi fino al 30 giugno la vendita dei voucher vacanza, quest'anno con la nuova formula 4 per 2: quattro notti in Piemonte, di cui due gratuite, una omaggiata dalla struttura ricettiva e l'altra dalla Regione. Si punta dunque a replicare il successo che l'iniziativa lanciata nel 2020 dall'Assessorato regionale al Turismo ha riscosso. Sono stati quasi 55.000 i voucher venduti e oltre 300mila i pernottamenti con l'offerta 3 per 2, piaciuta a turisti e albergatori. Quest'anno si raddoppia: in accordo con gli operatori la nuova formula ha l'obiettivo di assicurare una permanenza più lunga e di intercettare un pubblico ancora più vasto: molte famiglie infatti seguono la tendenza sempre più diffusa di concedersi una vacanza fuori stagione, sul finire dell'estate o in inverno, complice anche il calo dei prezzi.

L'offerta del Piemonte è sul portale www.visitpiemonte.com: laghi colline e montagne, ma anche piccoli borghi e paesaggi Unesco, i prodotti di punta. Ai quali si possono abbinare escursioni, visite guidate, momenti di relax e wellness con pacchetti scontati del 50%. Già oltre 200 i "voucher esperienza" venduti questa estate, partendo dai territori di Biella, Valli di Lanzo e Val Maira. Da oggi saranno disponibili anche sul resto del Piemonte, acquistabili singolarmente o in abbinamento ai voucher pernottamento. Più di 300 gli operatori che hanno aderito in collaborazione con i 17 consorzi turistici che coprono tutto il territorio piemontese.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessora al Turismo, Vittoria Poggio, sottolineano come il Piemonte continui a investire sul comparto turistico. (ANSA).