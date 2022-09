Juventus, intervento riuscito per Pogba

(ANSA) - TORINO, 05 SET - E' perfettamente riuscito l'intervento di meniscectomia artroscopica selettiva esterna cui si è sottoposto Paul Pogba. Lo fa sapere la Juventus, che però non svela i tempi di recupero del centrocampista francese. Per il classe 1993 comincerà la riabilitazione, comincia ufficialmente la sua corsa contro il tempo per il Mondiale in Qatar di fine novembre. (ANSA).