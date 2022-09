Giornata del Silenzio, a Moncalieri domenica 11 settembre

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Per il secondo anno consecutivo torna, inserita nel grande cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience, la "Giornata in Silenzio". Una giornata - domenica 11 settembre dalle 9 alle 24 - per ascoltare se stessi, "per vivere il tempo con un'intensità più profonda e diradata, per sentire il flusso della vita senza tensioni e senza inquinamento acustico", spiegano gli organizzatori..

L'iniziativa dell'Associazione le Sillabe prevede momenti di pratica, di riflessione e azioni performative al Giardino delle Rose e nel Parco delle Vallere.

Si incomincia alle 9 con una "Preghiera" della coreografa e danzatrice Francesca Cola, un'introduzione artistica e rituale all'esperienza e si chiude come sempre con un desco speciale, simbolo di condivisione del cibo. Tutto in silenzio.

Dalle 16 alle 18,30 ci sarà un percorso itinerante e l'incontro nel Giardino delle Rose (offerta libera), a cura di Maura Sesia e Raffaella Tomellini con la partecipazione della monaca Antonella Casiraghi, tra le fondatrici del Monastero do Bose. La Cena in silenzio nasce da un'idea di Fabio Castello.

"La Giornata in silenzio rappresenta un felice approfondimento delle intuizioni alla base del Pranzo in silenzio, progetto avviato dall'associazione Sillabe proprio qui a Moncalieri nell'estate del 2018 e molto apprezzato fin da subito" commenta l'assessore alla Cultura Laura Pompeo. (ANSA).