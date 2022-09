Elezioni: Scalfarotto, tra la gente per riscontro difficoltà

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 SET - "Non capita di frequente che le persone incontrino i candidati. Questo per dimostrare che chi fa politica è una persona in carne e ossa con la quale si può interloquire, si può parlare, credo sia importante. Soprattutto in questa fase: abbiamo collegi sterminati, quello dove sono candidato io ha 7 province piemontesi. Per cui tentare, anche in una campagna così corta, di incontrare direttamente le persone è una cosa che fa più piacere. Anche per avere un ritorno diretto dalle persone delle difficoltà che il Paese sta incontrando".

Così Ivan Scalfarotto (Italia Viva), sottosegretario di Stato ministero dell'Interno, intervenuto a un appuntamento elettorale - in vista delle Politiche del 25 settembre - organizzato ad Alessandria in occasione del mercato settimanale di piazza Garibaldi. Ad accompagnarlo Cristina Bargero (coordinatore provinciale Iv) e Giovanni Barosini (presidente consiglio comunale). (ANSA).