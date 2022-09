Buona Fortuna Ribelli, Festival d'arte contemporanea

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Al quarto anno di programmazione in Alta Langa Lunetta11 si trasforma in un Festival d'Arte Contemporanea diffuso in quattro paesi iconici del territorio: Borgata Lunetta, Mombarcaro, San Benedetto Belbo e Dogliani. In collaborazione con l'Osservatorio Futura, Collezione Scarzella e il Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani, Lunetta11 lancia Buona Fortuna Ribelli, un festival d'arte e un inno alla sfrontatezza del fuori standard, alla voglia di smontare l'ordinario per tracciare traiettorie collettive nuove e avveniristiche tra arte, natura e esseri umani. Si potranno vedere le opere di oltre trenta artisti provenienti da tutto il mondo allestite nei paesi più suggestivi dell'Alta Langa, in chiese, santuari e antichi paesi, avamposto contemporaneo per la ricerca artistica.

Lunetta11 è entrata nelle guide della Lonely Planet Pocket Langhe, Roero e Monferrato 2020 e Lonely Planet Piemonte 2021.

