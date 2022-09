Manuel Agnelli, noto con X Factor, ma non sono cambiato

(ANSA) - DOGLIANI, 03 SET - "X Factor mi ha dato la vera visibilità nazionale popolare, ma la mia parte professionale, di musicista, non è cambiata più di tanto. A livello di vendite non ha inciso molto". Così Manuel Agnelli a Dogliani (Cuneo) con Linus e Luca De Gennaro. "A X Factor - ha aggiunto Agnelli - ho imparato moltissime cose. È la seconda volta che ho deciso di non partecipare. Io vado lì per parlare di musica altrimenti non ha senso. Ci sono situazioni in cui può o meno avere senso la mia presenza". Agnelli, che uscirà con il suo primo singolo "Ama il prossimo tuo come te stesso" il 30 settembre, ha spiegato che il gruppo è più un'esperienza da giovani, da eterni adolescenti. Da adulti non lo consiglio". Tra i temi l'avvento delle nuove piattaforme.

"La radio - ha osservato Linus - è tra gli strumenti tecnici più antichi. Abbiamo visto arrivare molte cose che avrebbero dovuto cancellare la radio e poi diventati i nostri alleati. La musica in streaming la prima alternativa un po' complicata da gestire ma quando le occasioni si complicano sono i duri che di mettono in gioco". Dello stesso tenore Manuel Agnelli "quando ci sono le intemperie sono i duri che resistono". E lo scoppio di un temporale non ha impedito lo svolgimento dell'incontro ma anzi da Linus è arrivata la proposta prontamente accettata dal pubblico di salire sul palco in un improvvisata "assemblea studentesca " ha aggiunto Manuel Agnelli. All'Inizio dell'incontro è stata consegnata a Linus la coppa dall'organizzazione del Festival per aver raggiunto il risultato di dieci presenze a Dogliani. (ANSA).