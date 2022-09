Soccorso Alpino Piemonte, consigli per i cercatori funghi

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Ancora troppo incidenti e decessi con vittime tra i cercatori di funghi in Piemonte. Dal 23 agosto 18 di loro sono stati recuperati dal soccorso alpino, mentre i morti sono stati tre. "La ricerca dei funghi è un'attività che ogni anno provoca numerosi incidenti anche gravi - spiegano dal soccorso alpino - richiedendo operazioni di soccorso lunghe e complesse. I cercatori di funghi, infatti, si muovono spesso in aree fittamente boscate, lontano dai sentieri e lungo pendii scoscesi dove sovente non c'è rete telefonica per lanciare una chiamata di emergenza".

"Senza voler demonizzare una categoria di frequentatori della montagna - aggiungono - è importante trasmettere a tutti gli appassionati di questa attività alcuni consigli utili per prevenire eventuali infortuni e facilitare l'attività dei soccorritori in caso di necessità". Tra i consigli quello di indossare scarponcini da escursionismo e non gli stivali di gomma "che non garantiscono la corretta tenuta sui terreni impervi". Poi si consiglia ai cercatori di valutare le loro condizioni psicofisiche "prima di incappare in stanchezza, sfinimento o malori". Infine, è importante andare sempre con qualcuno, avere il telefono cellulare e comunicare sempre a qualcuno dove si intende andare ed eventuali cambi di programma.

