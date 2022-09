Musica, vino e poesia, Rocchetta Tanaro in festa

(ANSA) - ROCCHETTA TANARO (ASTI), 02 SET - Il concerto della band piemontese 'Lo Straniero' apre alle 21 del 2 settembre il neonato 'Rocchetta Fest. Musica, Vino, Poesia', a Rocchetta Tanaro (Asti). Sul palco, allestito in piazza Piacentino, nella serata inaugurale anche Enula e Resspls, mentre il 3 settembre sarà la volta di Timbales Percussion, Nikiki e Omar Pedrini, dallo scorso dicembre cittadino onorario di Rocchetta Tanaro, che concluderà il festival. A presentare le serate sarà Roberta Bellesini Faletti. La rassegna è organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e i produttori: Braida di Giacomo Bologna, Marchesi Incisa della Rocchetta, Bologna e Figli, Post dal Vin, Scarzella.

"È una soddisfazione per l'amministrazione comunale avviare questo percorso che valorizzare l'anima rock del nostro paese: - dice il sindaco, Massimo Fungo: - musica, vino, poesia in una festa che esalterà l'euforia e la speciale energia di Rocchetta Tanaro". (ANSA).