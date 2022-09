Il Cottolengo inaugura un Hospice da 21 posti a Chieri

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Taglio del nastro oggi a Chieri per il Cottolengo Hospice, una struttura con 21 posti letto per pazienti nella fase terminale della vita, bisognosi di cure palliative e di terapie contro il dolore. I posti, in camere singole, sono stati realizzati dalla Fondazione Cottolengo con il contributo di alcuni benefattori, fra cui anche l'arcidiocesi di Torino. La struttura sorge nel luogo dove il santo Benedetto Cottolengo morì il 30 aprile 1842.

Tra gli intervenuti anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio, e i sindaci di Torino e Chieri, Stefano Lo Russo e Alessandro Sicchiero, con il direttore generale dell'Hospice, Gian Paolo Zanetta. L'inaugurazione è stata preceduta da una affollata messa nel Duomo di Chieri officiata dall'arcivescovo di Torino, Roberto Repole, che benedirà la struttura.

"Questo Hospice - ha detto l'arcivescovo nell'omelia - è il segno di una comunità che vede il bisogno di salvezza, che potrebbe invece essere occultato. Il mio auspicio è che vedendo questa realtà si sia ricondotti a vedere Cristo, l'unico che salva".

"La società di oggi - ha aggiunto dopo la messa il superiore generale della Piccola Casa, Padre Carmine Arice - dibatte molto sull'eutanasia: noi abbiamo scelto un'altra strada. L'Hospice è una risposta per le persone che vivono l'ultimo tratto dell'esistenza. E' un luogo per dare dignità a ogni momento della vita, in continuità con l'attività del santo Cottolengo, che riservava a sé l'accompagnamento dei morenti".

L'Hospice sarà una struttura privata accreditata e convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Vi opereranno équipe di medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, terapisti della riabilitazione e assistenti spirituali. Sta inoltre nascendo una rete di volontari al servizio degli ospiti.

Le visite saranno libere durante il giorno, e un familiare potrà fermarsi per la notte aprendo una poltrona letto. (ANSA).