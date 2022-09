Fiom, astensione lavoratori sarà alta, rabbia porta a destra

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "Il lavoro in questi anni è stato abbandonato, anzi le leggi sono state fatte contro il lavoro.

L'astensionismo, purtroppo, tra i lavoratori sarà elevato e la rabbia porterà chi vota a scegliere la destra. Per conquistare il voto degli operai servono proposte credibili, in particolare su pensioni e giovani". Edi Lazzi, segretario della Fiom Torino, esprime la sua preoccupazione presentando la Festa dei metalmeccanici Cgil che, da martedì 6 a giovedì 9, porterà nel capoluogo piemontese il leader della Cgil, Maurizio Landini, e il numero uno della Fiom, Michele De Palma che dialogherà con il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin e, in collegamento, con il ministro Enrico Giovannini. L'ultimo appuntamento, la sera di giovedì 9, sarà un confronto con i partiti della sinistra sulle proposte per il lavoro: con il segretario della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo, ci saranno Giuseppe Conte, presidente 5 Stelle, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Giuseppe Provenzano, vice segretario del Pd e Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista.

"Il centrosinistra è considerato dai lavoratori colpevole di avere fatto leggi che hanno peggiorato le loro condizioni, come la riforma Fornero e il Jobs Act. Hanno figli disoccupati, precari o sfruttati. I partiti di sinistra dovrebbero riattivare un rapporto con le lavoratrici e i lavoratori: non solo il volantino fuori dai cancelli in campagna elettorale, ma un dialogo costante", spiega Lazzi.

"Dall'incontro del 20 settembre tra Tavares e le istituzioni locali ci aspettiamo la conferma che a Mirafiori si farà la fabbrica per il riciclo delle auto elettriche. Non è la soluzione del problema, ma significa che s'inizia ad andare nella direzione giusta", ha detto Lazzi parlando di Mirafiori..

