Arte: nel Roero la 'Ceramica dei grandi maestri'

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Nei weekend dal 3 settembre al 30 ottobre sei Comuni del Roero ospitano la mostra diffusa 'Earth and fire, la ceramica dei grandi maestri' che si snoda sul percorso ideale dei Sentieri dei Frescanti. Monticello d'Alba è il capofila, gli altri comuni coinvolti sono Canale, Ceresole d'Alba, Magliano Alfieri, Montà e Sommariva Perno; in un secondo tempo si aggiungeranno Castellinaldo d'Alba e Castagnito.

In mostra opere di artisti e artiste internazionali provenienti da diverse collezioni: dal periodo cubista con Pablo Picasso pal surrealismo di Salvador Dalì, alla Pop Art con Andy Warhol, al graffitismo con Jean-Michel Basquiat e Keith Haring con uno sguardo al mondo femminile, con le opere di Marina Abramović, Zhang Hong Mei, Louise Bourgeois e Giovanna Fra. In mostra anche alcune interpretazioni originali come i vasi firmati da Maurizio Cattelan, uno dei maestri dell'arte contemporanea, e i semi di girasole di Ai Weiwei, poliedrico artista e architetto cinese.

Aperte da sabato 3 settembre: Monticello d'Alba - Sala Consigliare del Municipio; Montà - Biblioteca civica; Magliano Alfieri - Castello Alfieri; Enoteca Regionale del Roero; Ceresole d'Alba - Chiesa della Madonna dei Prati; Sommariva Perno - Chiesa della Confraternita di San Bernardino. Sedi aperte da sabato 17 settembre: Castagnito - Salone Monumentale; Castellinaldo D'Alba, Locale Comunale Polifunzionale.

Il biglietto, al costo di 10 euro, consentirà l'ingresso in tutte le sedi espositive nel fine settimana prescelto. Si acquista esclusivamente su Vivaticket (vivaticket.com) Ingresso gratuito fino ai 14 anni e per gli over 70. (ANSA).