Allegri 'mercato? Bel mix in mediana, Juve ha lavorato bene'

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "A centrocampo abbiamo alzato la qualità con Paredes e abbiamo miscelato bene le caratteristiche di tutti i giocatori": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, esprime soddisfazione per la mediana che ha a disposizione.

"La società ha lavorato bene sul mercato in entrata e in uscita, è stata brava ad equilibrare bene la rosa - aggiunge l'allenatore della Juventus - e abbiamo raggiunto uno degli obiettivi che avevamo: volevamo tenere giovani per farli giocare e non per fare numero, ce li abbiamo". Un voto? "E' difficile darlo, ora c'è solo da lavorare per cercare di ottenere il massimo" la risposta del tecnico. (ANSA).