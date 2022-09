Torino Spiritualità, incontro con Premio Nobel Orhan Pamuk

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Orhan Pamuk, Premio Nobel per la letteratura, sarà ospite della 18/a edizione di Torino Spirtualità, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre. Al centro il tema della pelle, frontiera estrema tra noi e il mondo, superficie dove la vita ci incontra.

Domenica 2 ottobre Pamuk, in conversazione con Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori, racconta Le notti della peste, nuovo romanzo edito da Einaudi: è il 1901 quando nell'immaginaria isola di Mingher la peste dilaga, scivolando oltre la pelle per avvelenare le coscienze.

Tra i tanti ospiti anche Fabrizio Gifuni, Luciana Littizzetto, Oliviero Toscani, Cecilia Strada, Gherardo Colombo, Giorgio Vallortigara, Frank Westerman. Uscire dalla propria pelle per dare fisicità e pulsioni a quella di altri esseri umani è il lavoro dell'attore; è il punto dal quale partirà Gifuni in Cambiare Pelle. Di stereotipi e immaginario sociale parlano il linguista Federico Faloppa, nella lezione Sbiancare un etiope e la scrittrice Ubah Cristina Ali Farah, che nel dialogo Sempre e solo brava gente? si confronta con lo storico Francesco Filippi sulla nostra memoria coloniale. Di come l'epidermide sia stata rappresentata nella storia dell'arte parla Vittorio Sgarbi in una lectio magistralis, ma di arti visive ragiona anche Oliviero Toscani, fotografo che ha cambiato per sempre l'immaginario pubblicitario, disegnando i punti cardinali di un Atlante fotografico della razza umana, insieme a Luca Beatrice. Il teologo e sacerdote.

Di vite spese a prendersi cura della pelle degli altri e dell'esperienza della nave da salvataggio ResQ People discutono Cecilia Strada e l'ex magistrato e saggista Gherardo Colombo, in dialogo con il curatore di Torino Spiritualità Armando Buonaiuto, in collaborazione con il Festival delle Migrazioni.

