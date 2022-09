Torino: preso il centrocampista Karamoh

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Il Torino ha chiuso per Yann Karamoh, 24 anni, nuovo innesto per la trequarti della formazione di Ivan Juric. Il club di via Arcivescovado ha depositato in Lega il contratto del centrocampista cresciuto nel vivaio dell'Inter.

Karamoh arriva a titolo definitivo dal Parma, ma nell'ultima stagione ha militato nel Fatih Karagumruk - la squadra turca da quest'anno allenata da Andrea Pirlo -, dove ha disputato 35 partite e realizzato quattro reti. Ma alla fine dell'anno scorso, finito il prestito, Karamoh era tornato al Parma, quindi non ha fatto parte della formazione allestita per questo campionato dal 'Maestro'. (ANSA).