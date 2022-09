Parete est Monte Rosa, festa per 150 anni da prima scalata

(ANSA) - VERBANIA, 01 SET - Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) si prepara a celebrare con la Festa del Sole i centocinquant'anni dalla prima ascensione della parete Est del Monte Rosa, la più alta e l'unica per morfologia di tipo himalayano delle Alpi. La due giorni di festeggiamenti, che ricorda l'ascensione del 22 luglio del 1872 fino alla Punta Dufour (quota 4.634 metri) compiuta da Charles Taylor e dai fratelli William Martin e Richard Pendlebury, accompagnati dalla guida italiana Giovanni Oberto, da quella svizzera Ferdinand Imseng e da quella austriaca Gabriel Spechtenhauser, è in programma sabato 3 e domenica 4 settembre. Il festival intende ricordare anche la prima scalata compiuta su questa parete da una donna: l'impresa, firmata dall'ossolana Beatrice Chiovenda, risale al 28 agosto 1922.

Ci sarà anche il maestro pasticcere Iginio Massari, con una torta creata apposta per l'occasione. Il programma dei festeggiamenti: si comincia sabato alle 6 del mattino con la salita in funivia al Monte Moro per ammirare l'alba, si prosegue in piazza del Municipio a Macugnaga (località Staffa) per l'inaugurazione con le autorità e il concerto mattutino. Sempre in piazza del Municipio sono in programma la degustazione guidata della creazione di Iginio Massari (alle 16.30) e, a seguire, l'aperitivo e il party con dj set. La domenica, concerto all'alba con colazione a picnic (a Macugnaga in piazza Mercato, frazione Pecetto) e, alle 11, show di fine evento.

La Est del Monte Rosa è una parete di dimensioni imponenti: circa 2.500 metri di dislivello per una larghezza complessiva di quasi 4 chilometri. (ANSA).