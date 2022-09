Guardia finanza di Verbania blocca contrabbando di orologi

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Un uomo di 32 anni di origine italiana e residente in Svizzera è stato fermato alla dogana di Piaggio Valmara a Cannobio, al confine tra il canton Ticino e la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con un carico di 57 orologi di marca Swatch, dal valore complessivo di circa seimila euro, non dichiarati.

L'uomo, proveniente da Locarno, stava viaggiando dalla Svizzera verso l'Italia a bordo di una vettura di piccola cilindrata. Fermato dai finanzieri della Squadra Operativa Stanziale di Piaggio Valmara - Cannobio, inizialmente ha risposto negativamente alla domanda di valuta e merci da dichiarare; di fronte allo stato di evidente apprensione dell'uomo e a risposte non convincenti circa il motivo del suo viaggio, i finanzieri hanno sottoposto la vettura a un'approfondita ispezione doganale. Sul sedile posteriore dell'auto sono quindi state rinvenute due scatole contenenti gli orologi, alcuni dei quali prodotti in serie limitata e dal valore di centinaia di euro ciascuno, tutti all'interno delle confezioni originali.

I finanzieri e i funzionari doganali della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara dell'Agenzia delle Dogane del VCO, in applicazione della normativa circa il movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, hanno dunque proceduto al sequestro amministrativo per la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine. Per riavere gli orologi, il trentaduenne dovrà corrispondere i diritti di confine, ancora da quantificare in base al valore esatto della merce che verrà stabilito attraverso una perizia. Nei confronti dell'uomo scatterà inoltre una sanzione amministrativa il cui importo è variabile, tra i 5.000 e i 50.000 euro. (ANSA).