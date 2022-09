Al via la call di GrandUp! Tech Academy 2022-2023

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Sono aperte le candidature alla seconda edizione di GrandUp! Tech Academy, percorso gratuito di formazione per futuri imprenditori e startup innovative della provincia di Cuneo. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Crc, in collaborazione con I3p, l'Incubatore del Politecnico di Torino, all'interno del progetto pluriennale GrandUp! Tech, finalizzato a sostenere lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione e la nascita di nuove imprese sul territorio.

Il percorso formativo è rivolto sia ai futuri imprenditori innovativi, sia alle startup innovative già costituite sul territorio: l'iniziativa è infatti aperta a tutti i residenti o domiciliati nella provincia di Cuneo e agli imprenditori che vi hanno insediato, o intendono insediarvi, la propria attività. La nuova edizione di GrandUp! Tech Academy sarà presentata durante l'evento promosso da Fondazione Crc e I3p per giovedì 15 settembre alle 18 in presenza presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, il nuovo polo educativo realizzato dalla Fondazione Crc e inaugurato a luglio.

"Il programma 2022-2023 dell'Academy è un elemento importante nella strategia complessiva che abbiamo adottato, in sinergia con i numerosi partner che hanno aderito al progetto, per continuare a favorire la nascita di nuove startup e imprese ad alto contenuto tecnologico nella provincia di Cuneo, con importanti ricadute positive in termini di sviluppo economico, occupazione e impatto sociale" spiega Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc. "Il lancio della seconda edizione di GrandUp! Tech Academy rappresenta una conferma della fiducia che condividiamo con Fondazione Crc nelle ampie potenzialità di sviluppo tecnologico e di imprenditorialità innovativa sul territorio cuneese", ha commentato Giuseppe Scellato, presidente di I3p. (ANSA).