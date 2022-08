Sorteggi per liste a Torino con involucri per 'sorprese'

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Gli involucri di plastica che racchiudono le 'sorprese' degli ovetti di cioccolato di una famosissima azienda dolciaria: sono questi gli oggetti utilizzati come bussolotti oggi al Palazzo di Giustizia di Torino per sorteggiare l'ordine dei simboli che compariranno sulle schede elettorali in Piemonte il prossimo 25 settembre.

L'espediente è già stato adottato altre volte in passato e anche in questa occasione si è rivelato efficace. Nel complesso le operazioni si sono svolte rapidamente e nessuno dei rappresentanti delle liste ha mosso rilievi. Il sorteggio per la scheda del Senato è stato coordinato dalla giudice Alessandra Bassi, quello per la circoscrizione Piemonte 1 della Camera dalla giudice Alessandra Salvadori, quello per la circoscrizione Piemonte 2 dalla giudice Federica La Marca. (ANSA).