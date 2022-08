Torna #fuoriluogo, il festival letterario di Biella

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Torna da venerdì 2 a domenica 4 settembre, #fuoriluogo, il festival letterario della città di Biella. Giunta alla VIII edizione, la rassegna sarà ricca di incontri. La festa continua con #fuoriluogoOFF martedì 6, giovedì 8, sabato 10 e giovedì 29 settembre. Torna anche #fuoriluogoYoung, che si arricchisce della sezione Kids: quattro giorni dedicati alla letteratura per ragazzi giovedì 29 e venerdì 30 settembre e poi sabato 1 e lunedì 3 ottobre.

Il fine settimana di #fuoriluogo prevede presentazioni di libri, tour guidati, dibatti e serate musicali. Il 2 settembre, ci saranno Antonio Franchini, Jacopo Veneziani, Luca Scarlini, Vincenzo Santoro ed Emiliano Santoro (per una performance musicale). Si continuerà sabato 3 settembre con Irene Soave, Fabio Geda, Giuseppe Festa, Alice Cappagli, Nadia Terranova, Alessandro Bertante, Micol Flammini, Tommaso Ebhardt, Jacopo De Michelis, Davide Longo e due eventi musicali, il primo a cura di Ilaria Pilar Patassini (voce) e Antonio Ragosta (chitarra), il secondo di Marco Aime, antropologo e scrittore, Eleni Molos, attrice, e Massimo Germini, musicista. Domenica 4 settembre, sarà possibile ascoltare Giulia Pompili, Marco Balzano, Daniele Mencarelli, Leonardo Caffo e Simone Regazzoni, Eleonora Marangoni, Cristiano Cavina. A chiusura del festival un concerto presso il Chiostro di San Sebastiano con Andrea Tofanelli e Francesco Santucci..

Il festival per i più piccoli ospiterà giovedì 29 settembre Daniele Zovi, venerdì 30 settembre Simone Perazzone, sabato 1 ottobre Irene Penazzi e Teresa Porcella. Anche quest'anno sono previsti Tour e visite guidate: i Tour Noir, passeggiate alla scoperta degli omicidi avvenuti a Biella, prenotabili a info@fuoriluogobiella.it; i tour di Biella Piano e Bella Piazzo, nei luoghi della resistenza biellese; le visite guidate presso Cittadellarte - Fondazione Pistoletto di Biella. (ANSA).