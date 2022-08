Seguiva vittime sul monopattino: sequestrati mezzo e zaino

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - E' stato trovato e sequestrato dagli investigatori della Squadra mobile di Milano, durante le perquisizioni di ieri contestuali all'arresto, uno dei due monopattini che il 21enne, finito ai domiciliari con le accuse di violenze sessuali, avrebbe usato per seguire ed aggredire quattro donne, tra maggio e giugno scorsi. Inoltre, i sequestri eseguiti hanno riguardato anche uno zaino, recuperato in uno dei domicili del giovane, con dei colori e una fantasia molto particolare e che coincide con quello ripreso dalle telecamere di sorveglianza e indossato dall'uomo che viene inquadrato nelle zone vicine a quelle degli abusi.

Da quanto si è appresso, nell'inchiesta coordinata dal pm Pasquale Addesso e dal dipartimento guidato dall'aggiunto Letizia Mannella, sono stati vagliati anche altri casi di denunce di aggressioni con uno schema simile, un paio in più.

Secondo l'ordinanza del gip Roberto Crepaldi, "tutti gli episodi criminosi" non sono stati "portati a ben più gravi conseguenze" solo grazie "all'intervento di terzi", dopo che le vittime hanno urlato, o alla "pronta reazione" delle giovani che hanno messo il fuga il 21enne. L'arrestato, ai domiciliari in una casa dei nonni a Milano e che viveva anche in provincia di Alessandria, sarà interrogato dal gip giovedì.

Tra gli elementi più importanti che hanno portato all'individuazione del presunto responsabile degli abusi c'è soprattutto il confronto tra gli spostamenti del giovane, ricostruiti con le analisi sulle celle agganciate dal cellulare, e le immagini delle telecamere che riprendono l'uomo nelle zone delle aggressioni. (ANSA).