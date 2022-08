Politecnico Torino, +10% iscritti a test ammissione

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Ancora un aumento a due cifre per il numero di studenti che hanno scelto il Politecnico di Torino per i corsi di Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione, confermando la crescita costante degli ultimi anni delle pre-immatricolazioni: sono 16.200 - il 10% in più rispetto al 2021/2022 - i ragazzi e le ragazze che hanno sostenuto da marzo i test di ammissione, in presenza per i candidati e le candidate comunitari/e e online per i residenti all'estero richiedenti visto. Fra i corsi di laurea exploit di Architettura e Ingegneria Informatica (rispettivamente +50% e +70%), a cui seguono Pianificazione Territoriale, Urbanistica E Paesaggistico-Ambientale (+35%), Ingegneria Aerospaziale (+30%) e Ingegneria dell'autoveicolo (+30%). La qualità degli studenti e delle studentesse che hanno sostenuto il test resta molto elevata: quasi il 30% ha raggiunto un punteggio superiore alla soglia e ha potuto immatricolarsi anticipatamente.

"Siamo molto soddisfatti di questi dati, che ci confermano la validità delle scelte coraggiose che abbiamo fatto in questi anni particolarmente difficili" commenta il rettore Guido Saracco. "Gli studenti e le loro famiglie continuano a scegliere il Politecnico di Torino, che offre percorsi di studi riconosciuti a livello internazionale e apprezzati dalle aziende", aggiunge il vice rettore per la Didattica Sebastiano Foti.

Torna ai livelli pre-Covid la percentuale degli aspiranti studenti provenienti da fuori Piemonte e dall'estero (il 60% di tutti gli iscritti ai test). In particolare crescono gli studenti stranieri: a oggi sono 4.600 iscritti ai diversi test contro i 2.700 dello scorso anno. I Paesi stranieri più rappresentati sono Turchia, Iran, Libano, India e Cina. Le regioni italiane più rappresentate sono Sicilia, Puglia, Lombardia, Liguria e Lazio. (ANSA).