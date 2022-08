'Mirabilia', 150 spettacoli di circo, danza e teatro

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Ha fatto le cose in grande l'Associazione IdeAgorà per la 16/a edizione di 'Mirabilia', il festival multidisciplinare di circo, danza e teatro, che mette al centro il rapporto dell'uomo con la natura. Si parte domani, 31 agosto, a Cuneo, sede della rassegna dopo le tappe di Alba, Vernante e Busca, sempre nel cuneese. Fino al 4 settembre sono in cartellone 150 rappresentazioni in 16 location con 35 compagnie attese da Italia, Francia, Spagna. Ci saranno artisti di 26 nazionalità, che si esibiranno in 6 prime assolute, 3 prime nazionali e 8 prime regionali.

Il cartellone spazierà tra tutte le arti performative: circo contemporaneo, danza, teatro, musica, installazioni video e performance a cui si aggiungono laboratori e tavole rotonde. La programmazione è pensata per tutte le fasce di pubblico, con orari che spaziano dal mattino fino a tarda notte.

A inaugurare il Festival il 31 agosto sarà la storica compagnia francese Transe Express con Poupées Géantes et Tambours, che a partire dalle 17.30 trasformerà la centrale via Roma in un teatro d'opera itinerante. Tre bambole giganti sfileranno lungo il percorso, incantando il pubblico con un repertorio che combina canzoni popolari e grandi arie liriche.

Alle ore 18.30 taglio del nastro nella piazza del Teatro Toselli, e a seguire all'interno del teatro, gli spagnoli della Compagnia Nueveuno Circo, eccellenza nell'ambito della giocoleria, presenteranno Sinergia 3.0, spettacolo basato su una reinterpretazione del pensiero di Leonardo Da Vinci.

Alle 21.30 ai Giardini Lalla Romano ancora un grande spettacolo con CirkVost,che presenta la prima nazionale di A-Tripik, uno spettacolo di clown, acrobati e polifonia vocale.

(ANSA).