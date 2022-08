Juve: Allegri, Pogba ancora out ma presto torna a correre

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Di Maria è pronto al rientro domani contro lo Spezia, Pogba invece non è ancora disponibile. E' l'aggiornamento sui grandi assenti della Juventus dato da Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la squadra ligure.

"Di Maria è a disposizione - dice - così come Fagioli mentre Pogba non è disponibile al momento: se tutto va per il verso giusto, dalla prossima settimana comincerà a correre. Speriamo di averlo il prima possibile, è un giocatore importante per noi". E su Bonucci: "Sarà con la squadra a partire da giovedì, di conseguenza rientrerà per Firenze".