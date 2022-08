Incidenti montagna: escursionista muore nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 30 AGO - Un escursionista è morto stamani, probabilmente a causa di un malore, fra le montagne del Vco. E' successo sul sentiero fra l'Alpe Veglia e il lago d'Avino, nel territorio di Varzo. L'equipaggio dell'elisoccorso intervenuto sul posto ha tentato la rianimazione, ma senza esito.

Il recupero della salma è stato eseguito dal Soccorso alpino con la collaborazione della Guardia di finanza.

Un cercatore di funghi è morto questa mattina dopo essere stato colto da un malore nei boschi del territorio di Bagnolo Piemonte (Cuneo), in frazione Montoso. Sul posto è intervenuto un mezzo dell'elisoccorso che, per via delle condizioni meteo, ha localizzato il punto esatto con difficoltà. L'equipe medica, coadiuvata dal tecnico del soccorso alpino a bordo, ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito.