'In scena!', ultima settimana alla Fondazione Accorsi Ometto

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Ultima settimana per la mostra dedicata dalla Fondazione Accorsi Ometto al 'Mago' dei costumi teatrali Luigi Sapelli, in arte Caramba. L'esposizione mette in risalto l'altissimo livello della produzione del costumista piemontese, attraverso una quarantina di costumi, scelti tra la vasta collezione Devalle di Torino. Tra i pezzi più iconici del lavoro della Casa d'Arte Caramba, fondata nel 1909 a Milano, sono esposti: preziosi esemplari per il dramma d'annunziano Parisina e per la prima della Turandot del 1926 con la direzione di Toscanini alla Scala di Milano; i costumi rinascimentali realizzati con i preziosi velluti di Mariano Fortuny e i costumi per Elisa Cegani e Luisa Ferida, firmati da Gino Carlo Sensani, nel film del 1941 La corona di ferro di Alessandro Blasetti. In mostra si trovano anche diversi tessuti della Manifattura Mariano Fortuny, e una serie di magnifici bozzetti della collezione della Sartoria Teatrale Pipi di Palermo. (ANSA).