Cercatore di funghi colto da malore muore nel Cuneese

(ANSA) - BAGNOLO PIEMONTE, 30 AGO - Un cercatore di funghi è morto questa mattina dopo essere stato colto da un malore nei boschi del territorio di Bagnolo Piemonte (Cuneo), in frazione Montoso. Sul posto è intervenuto un mezzo dell'elisoccorso che, per via delle condizioni meteo, ha localizzato il punto esatto con difficoltà. L'equipe medica, coadiuvata dal tecnico del soccorso alpino a bordo, ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. (ANSA).