Calcio: 'Alba dei campioni', quadrangolare Under 18 per Sla

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Quadrangolare di calcio benefico , 'Alba dei campioni', con le squadre under 18 di Paris Saint Germain, Milan, Inter e Napoli. Lo organizza dall' 1 al 3 settembre ad Alba (Cuneo) la Fondazione Vialli e Mauro; le partite verranno giocate allo stadio San Cassiano 'Augusto Manzo' di Alba. La manifestazione, nata da una collaborazione con 'Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L.', con il supporto di ASD Alba Calcio e ASD Albese Calcio e con il patrocinio di Comune di Alba e Regione Piemonte, ha l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, la Sla. "E' un grande piacere organizzare la prima edizione di questo torneo - ha spiegato Massimo Mauro durante la presentazione dell'evento - Una manifestazione di altissimo livello che darà rilievo oltre che all'aspetto calcistico a tematiche importanti e attualissime come il bullismo e il cyberbullismo".

"Saranno tre giorni di grande sport - ha affermato Carlo Bo, sindaco di Alba -. L'evento affronterà anche un tema delicato e diffuso come quello del bullismo in un convegno in programma al Teatro Sociale e coinvolgerà anche i giovani atleti di tutte le società calcistiche cittadine". Alla presentazione hanno partecipato anche Giovanni De Bellis, presidente dell'Alba Calcio, e Gennaro Castronuovo, presidente dell'Albese Calcio, che hanno voluto ringraziare gli organizzatori per avere coinvolto le due società. (ANSA).