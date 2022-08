Festival della Tv a Dogliani, ospiti Enrico Letta e Tajani

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Torna il Festival della Tv a Dogliani. La cittadina delle Langhe ospiterà l'evento, arrivato all'undicesima edizione, il 2-3-4 settembre. Il tema di quest'anno è 'In ascolto'. "In un mondo sempre più caotico siamo ancora capaci di ascoltare?", è la domanda - dicono gli organizzatori - a cui si vuole dare risposta con incontri e dibattiti che vedranno come cornice quattro piazze cittadine.

Il 4 settembre saliranno sul palco del Festival il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che verranno intervistati in due momenti diversi dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Tra gli ospiti Arturo Brachetti, Enzo Iachetti, Joe Bastianich, Manuel Agnelli, Pif, Linus, Enrico Mentana, Caterina Caselli, Barbara D'Urso. "Il Festival per sua natura è partecipazione e condivisione, è un luogo di riflessione e confronto, ma è anche intrattenimento e leggerezza - ha spiegato Federica Mariani, direttrice artistica del Festival - Un evento come questo è possibile solo a Dogliani. A Torino e Milano sarebbe una goccia nel mare". (ANSA).