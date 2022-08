Coldiretti Piemonte, con caldo e siccità perso 30% miele

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - A causa del caldo e della siccità la produzione del miele in Piemonte ha subito un calo del 30%.

Lo sostiene la Coldiretti regionale che, in una nota, sottolinea il dato registrato nella stagione apistica che si è appena conclusa. L'annata "ha visto squilibri nelle colonie e fioriture anticipate di circa 15 giorni, costringendo gli apicoltori ad anticipare il nomadismo verso le aree montane nella prima settimana di giugno ed a iniziare a fornire nutrizioni di soccorso già nei primi giorni di agosto, a causa di scarse fonti nettarifere sia in zone collinari sia montane".

"Ancora una volta è il clima ad influire e ad impattare sulla produzione di miele", spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. "Alla luce di questa situazione, è opportuno che anche l'agroindustria scelga il vero miele Made in Piemonte, attivando progetti economici di filiera che possano garantire la giusta valorizzazione del prodotto ed il lavoro degli imprenditori, e che venga resa omogena la legislazione comunitaria per non penalizzare le produzioni ottenute rispettando le rigide norme di sicurezza italiane rispetto a quelle dei Paesi con sistemi di controllo più permissivi, come avviene per il miele proveniente dalla Cina e dall'est Europa", concludono Moncalvo e Rivarossa. (ANSA).