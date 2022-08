Asti e Moscato, mostra per i 90 anni del Consorzio

(ANSA) - ASTI, 29 AGO - Dopo la conferenza stampa di presentazione della Douja d'Or, questa mattina a Palazzo Mazzetti ad Asti è stata inaugurata la mostra "Novant'anni di bollicine", allestita per celebrare la storia e il percorso della Docg Asti, un racconto della vita quotidiana e delle attività promozionali a supporto dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti dagli anni '40 a oggi.

L'esposizione, che rimarrà aperta fino al 16 ottobre, vuole ripercorre i 90 anni di storia dei produttori dell'Asti uniti sotto il simbolo del Consorzio dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti Docg. Un viaggio per avvicinarsi così al 17 dicembre, data in cui il Consorzio festeggerà il prestigioso traguardo del suo 90esimo anniversario. "Questa mostra - spiega Lorenzo Barbero, presidente del Consorzio dell'Asti - è una chicca che il Consorzio ha organizzato per i primi nostri 90 anni di vita.

Vogliamo celebrarli con una serie di documenti che fanno vedere come l'Asti e il Moscato d'Asti abbiano fatto la storia di questa compagine". L'esposizione documenta l'evoluzione e la storia della Docg Asti, pioniera della tradizione spumantistica piemontese nel mondo, anche attraverso le sue campagne di comunicazione che hanno reso riconoscibili l'Asti Spumante e il Moscato d'Asti nel mondo. Dalle prime immagini pubblicitarie ai poster di grandi artisti. (ANSA).