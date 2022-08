Alessandria: alla Cittadella 'AleComics', +50% espositori

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 AGO - Nella ottocentesca Cittadella militare di Alessandria il 3 e 4 settembre torna per l'ottava edizione 'AleComics', festival del fumetto, gioco e cultura pop, presentato oggi in Comune. Cresciuto del 50% il numero degli espositori; previsti ospiti prestigiosi dell'editoria - come Andrea Freccero, supervisore artistico di Topolino, e Mauro Boselli, sceneggiatore di Tex Willer - oltre a illustratori. Nel pomeriggio di sabato torna anche, come già nel 2018, il concerto di Cristina D'Avena, la regina delle sigle animate; domenica toccherà alla band Gem Boy. In programma per tutto il fine settimana esibizioni di danza, gare di canto e cosplay.

Il Cosplay Contest di ALEcomics è parte del circuito Cosplay Italian Cup. Mascotte 'L'uomo nero', a incarnare lo spirito e l'ideologia del Festival: "come per i fumetti - spiegano gli organizzatori - non bisogna giudicarlo dalla copertina. Inquietante di aspetto, saprà rivelarsi molto amichevole... se avrete il coraggio di fare una foto insieme a lui". (ANSA).