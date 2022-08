'Appennino Futuro Remoto' a Carrega, isolato dalla frana

(ANSA) - CARREGA LIGURE, 28 AGO - Il concerto 'Seduti sul tetto del mondo', dei Modena City Ramblers chiude il Festival Appennino Futuro Remoto! a Carrega Ligure (Alessandria), il paese dell'alta Val Borbera che dal 2 maggio scorso è raggiungibile solo dalla Liguria, passando dal valico di Casa del Romano a seguito della frana caduta sulla provinciale 147, poco dopo il comune di Cabella.

Il Prato Pussai ha ospitato il Festival, progetto vincitore del bando Borghi Storici, per un contributo di 1.598.600,00 euro con stand di artigiani e produttori, laboratori. Un modo per festeggiare comunque, al di là degli inevitabili disagi che durano da mesi. "I tecnici di Regione e Provincia - dice il sindaco Luca Silvestri - la prossima settimana dovrebbero aggiornare sulle modalità di intervento per il ripristino".

Presentata, sempre oggi, anche la futura targa lignea dell'Ecomuseo - diffuso su tutto il territorio comunale, con prossima sede nella frazione di Connio - realizzata su carta da Chiara Nicastro, fresca di laurea all'Accademia di Belle Arti di Genova; disegno poi affidato a Gigi Guerrini, intarsiatore, restauratore del Connio di Carrega.

Lo spirito del Festival è quello di "una conservazione delle tracce dell'antica cultura contadina, materiale e immateriale, ma al tempo stesso di uno sviluppo delle potenzialità intrinseche puntando a una rivitalizzazione di contenuti culturali profondamente radicati nel territorio delle Quattro Province (Alessandria, Genova, Piacenza e Pavia, ndr) e già in corso da qualche anno" (ANSA).