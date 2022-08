Serie A: Cremonese-Torino 1-2

(ANSA) - CREMONA, 27 AGO - Di certo non era il risultato che sognavano i tifosi della Cremonese per il debutto casalingo in serie A dopo 26 anni. Il Torino porta a casa (2-1) una sfida molto importante e in modo meritato giocando con un calcio fisico ed efficace. Tre punti che permettono ai granata di restare tra le big della classifica a quota 7. La formazione di Juric gestisce bene palla, rischia pochissimo e soprattutto quando riparte sfrutta la maggior fisicità per bucare la Cremonese sulle due corsie laterali. I grigiorossi accettano l'uno contro uno ma il risultato è quello di dare troppo spazio ai vari Vlasic, Radonijc e soprattutto Aina a sinistra e Singo a destra. Toro a segno con Vlasic nel primo tempo e Radonjic nella ripresa, poi la Cremonese dimezza le distanze con Sernicola.

